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Erzurum Valisi Çiftçi, Yetim Buse'ye Nişanında 'Babalık' Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz Buse Arslan’a nişanında babalık yaparak duygu dolu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 15:57
Erzurum Valisi Çiftçi, Yetim Buse'ye Nişanında 'Babalık' Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kız Buse Arslan’ın nişan merasiminde duygu dolu anlara imza attı. Vali Çiftçi, anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Buse'nin ‘“Nişanımda bana babalık yapar mısın?” teklifine kayıtsız kalmadı.

Kız isteme merasimi, Güzide Bakım Merkezi müdürü Emine Kahveci’nin evinde gerçekleştirildi. Merasimde, çiftin nişan yüzüklerini Vali Çiftçi ile İl Müftüsü Rüstem Can taktı. Dua edilmesinin ardından kurdele kesimiyle merasim sonlandı. Nişan merasiminde birçok duygusal an da yaşandı.

Vali Çiftçi, damat adayı Özcan Yıldırım’dan Arslan’a sonuna kadar sahip çıkmasını isteyerek, aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçi, ayrıca evlilik kurumunun önemine değinerek şunları söyledi:

“Bugün Buse ile Özcan'ın nişan merasimi vesilesiyle bir aradayız. Buse kızımız, annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, öksüz büyümüş. Bugün bu özel gününe, nişan merasimine bizleri davet etti. Bizler de Valilik, müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Buse'nin çalıştığı Güzide Bakım Evi'nin kıymetli temsilcileri ile kendisine eşlik ediyoruz.”

Çiftçi, bu anlamlı merasimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmaların sahadaki karşılığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu merasimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Buse kızımıza ve müstakbel eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin.” dedi.

Buse Arslan ve Özcan Yıldırım, Vali Çiftçi’ye bu özel günde yanlarında olduğu için teşekkür ederek, devletin şefkatli elini bir baba gibi hissetmenin kendilerine mutluluk verdiğini belirttiler.

Nişan törenine ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Emine Kahveci, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı ve Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Abdulkerim Kavaz ile aile yakınları da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı....

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Güzide Bakım Merkezi çalışanı Buse Arslan ile Özcan Yıldırım'ın nişanı, merkez müdürü Emine Kahveci'nin evinde kız isteme töreni sonrası yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı....

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Güzide Bakım Merkezi çalışanı Buse Arslan ile Özcan Yıldırım'ın nişanı, merkez müdürü Emine Kahveci'nin evinde kız isteme töreni sonrası yapıldı.

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