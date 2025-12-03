Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ETÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ETÜ'de düzenlenen öğrenci buluşmasında gençlerle bir araya gelerek eğitim, kariyer ve toplumsal sorumluluk konularında tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:20
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ETÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ETÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)nde düzenlenen öğrenci buluşmasında üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Toplantı, ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü tarafından Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Program ve Katılımcılar

Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin şehirle bütünleşme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin öğrenciler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.

Vali Çiftçi'nin Mesajları

Konuşmasında gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarihi, kültürel ve stratejik önemine vurgu yaptı. Çiftçi, üniversite gençliğinin şehrin gelişimi için kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek öğrencilere eğitim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca kamu yönetimi, kariyer planlama ve toplumsal sorumluluk konularında önemli mesajlar verdi.

Soru-Cevap, Hediye ve Kapanış

Soru-cevap bölümünde öğrenciler, Vali Mustafa Çiftçi'ye merak ettikleri konular hakkında soru yöneltme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda, ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü öğrencileri Vali Çiftçi'ye hediye takdim etti.

Ardından Vali Mustafa Çiftçi, programın düzenlenmesinde emeği geçen kulüp üyesi gençlere teşekkür belgeleri takdim ederek üniversite gençliğinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerde gösterdiği duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) DÜZENLENEN ÖĞRENCİ...

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) DÜZENLENEN ÖĞRENCİ BULUŞMASINDA ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİYLE BİR ARAYA GELDİ.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) DÜZENLENEN ÖĞRENCİ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde