Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ETÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)nde düzenlenen öğrenci buluşmasında üniversite gençliğiyle bir araya geldi. Toplantı, ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü tarafından Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Program ve Katılımcılar

Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin şehirle bütünleşme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin öğrenciler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek Vali Çiftçi'ye teşekkür etti.

Vali Çiftçi'nin Mesajları

Konuşmasında gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarihi, kültürel ve stratejik önemine vurgu yaptı. Çiftçi, üniversite gençliğinin şehrin gelişimi için kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek öğrencilere eğitim süreçlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca kamu yönetimi, kariyer planlama ve toplumsal sorumluluk konularında önemli mesajlar verdi.

Soru-Cevap, Hediye ve Kapanış

Soru-cevap bölümünde öğrenciler, Vali Mustafa Çiftçi'ye merak ettikleri konular hakkında soru yöneltme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda, ETÜ Kültür ve Tarih Kulübü öğrencileri Vali Çiftçi'ye hediye takdim etti.

Ardından Vali Mustafa Çiftçi, programın düzenlenmesinde emeği geçen kulüp üyesi gençlere teşekkür belgeleri takdim ederek üniversite gençliğinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerde gösterdiği duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

