Esenler'de Özgür Filistin Oyun Kampı: Gençler Direnişi Oyunlara Taşıdı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Özgür Filistin Oyun Geliştirme Kampı, 14-16 Kasım tarihlerinde Esenler Gençlik Merkezinde gerçekleşti. Genç yazılımcılar, üç gün boyunca kodlama, üretim ve farkındalık çalışmalarıyla Filistin’de yaşananları dijital projelere taşıdı.

Kampın işleyişi ve katılım

Programa başvuran 100 gençten 55 kişi mülakatlarla kampa kabul edildi. Cuma ve cumartesi günleri 09.00-00.00 saatleri arasında yoğun eğitimler verildi; katılımcılar, organizasyon tarafından sağlanan uyku tulumlarıyla alanda konaklayarak kesintisiz çalışma imkânı buldu. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu kampı ziyaret ederek gençlerle tek tek ilgilendi ve yazdıkları oyunlar hakkında bilgi aldı.

Panel: Küresel farkındalık

Final öncesi düzenlenen Filistin Özgürlük Panelinde konuşmacı olarak aktivist yazar Said Ercan, araştırmacı yazar İhsan Aktaş ve Genç IDSB Başkanı Ceyhun Taha Demirkol yer aldı. Paneli Hasan Ustaosmanoğlu yönetti. Oturumda Filistin’deki son durum ele alınırken gençlere küresel farkındalık ve bilinç oluşturma yönünde önemli mesajlar iletildi.

Final, ödüller ve kapanış

Kamp, pazar günü gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Takımlar geliştirdikleri projeleri jüriye sundu; kampın ruhu, "zulmü, mücadeleyi ve inancı kodlayarak dünyaya mesaj vermek" düşüncesiyle özetlendi. Dereceye giren birinci takıma 30 bin TL, ikinci takıma 20 bin TL ve üçüncü takıma 10 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca yarışmada dereceye giremeyen 7 takıma 5 bin TL değerinde hediye çeki takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ESENLER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ FİLİSTİN TEMALI OYUN GELİŞTİRME KAMPINDA GENÇLER, ÜÇ GÜN BOYUNCA KODLAMA, ÜRETİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA FİLİSTİN’DE YAŞANANLARI DİJİTAL PROJELERE TAŞIDI. KAMP PANELLER, YOĞUN EĞİTİMLER VE PROJE SUNUMLARIYLA TAMAMLANDI.