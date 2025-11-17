Esenler'de 'Tesbihat' Sergisi Açıldı — Abdülbaki Kömür, 100'ü Aşkın Karikatür

Esenler'de Abdülbaki Kömür'ün 'Tesbihat' sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 100'ü aşkın karikatürle 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:39
Esenler Belediyesi, karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür'ün Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) hadislerinden ilhamla hazırladığı 'Tesbihat' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, 100’ü aşkın karikatür yer alıyor; sergi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış ve katılımcılar

Açılış törenine; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan M. Tevfik Göksu, "Millet olarak tarih boyunca zulmün karşısında, mazlumun ise yanında duran bir duruşa sahip olduk. Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin merhamet gösteren bir peygamberin ümmeti olmak büyük bir şeref" dedi. Göksu ayrıca Hz. Muhammed'in rehberliğine vurgu yaparak, "Onun ümmeti olmaktan iftihar ediyor, Cenab-ı Hakk’a hamd ediyoruz" ifadelerini kullandı. Göksu, sanatçı Abdülbaki Kömür'ü tanıdığını ve çalışmalarıyla Esenler'in kültür-sanat hayatına katkısını vurgulayarak teşekkür etti.

Sanatçının yaklaşımı

Serginin fikir aşamasında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu'nun önemli bir rolü olduğunu belirten Abdülbaki Kömür, "Batı’da incitici karikatürler çizildiğinde biz sadece tepki verdik. 'Biz neden kendi peygamberimizi çizgiyle anlatmayalım?' diye düşündük. Bu süreçte yüzlerce hadis inceledim ve onları karikatürle yorumlamaya başladım" dedi. Kömür, hadisleri çizerken iç dünyasının zenginleştiğini vurgulayarak, "Okuyup geçmiyorum; 'bunu nasıl çizerim?' diye düşünerek çalışıyorum. Onu tanıdıkça hayranlığım daha da arttı. Kimseye faydası olmasa bile bana çok şey kattı" diye konuştu.

Kömür, sergi alanının tesbih tanelerini andıran bir düzenleme ile hazırlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

