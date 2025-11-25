Esenler Film Festivali: Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi'ye Uluslararası Onur Ödülü

Esenler Film Festivali'nde Uluslararası Onur Ödülleri Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi'ye Veriliyor

6'ncı Esenler Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl da sinemanın ustalarını onurlandırıyor. Festivalin Uluslararası Onur Ödülleri, dünyaca tanınan iki sinemacıya takdim edilecek: Mecid Mecidi imzalı Cennetin Çocukları (1997) ve Serçelerin Şarkısı (2008) filmlerinin başrol oyuncusu usta aktör Rıza Naci ile çok sayıda uluslararası ödül sahibi İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi. Her iki isim de festival kapsamında düzenlenecek Ustalık Sınıfına konuk olacak.

Kült filmlerin yıldızı: Rıza Naci

Oyunculuk dalında Onur Ödülü alacak olan Rıza Naci, Mecid Mecidi'nin Cennetin Çocukları ve Serçelerin Şarkısı filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınıyor. Serçelerin Şarkısı ile 58. Berlin Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülünü alarak Gümüş Ayı'ya layık görüldü. Aynı filmdeki oyunculuğuyla Asya Pasifik Ödülleri'nde de En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Rıza Naci, ayrıca Mecidi imzalı Baran dahil pek çok önemli yapımda rol aldı.

Sayısız ödül sahibi: Rıza Mirkerimi

Uluslararası Onur Ödülü alacak diğer usta isim Rıza Mirkerimi ise, insan hikayelerine duyarlı yaklaşımı ve evrensel sinema diliyle dikkat çekiyor. İkinci uzun metrajı Under the Moonlight ile 74. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası'nda En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Film ayrıca 2001'de Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü ve Jüri Özel Ödülüne, Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde ise Altın Tavus Kuşu Ödülü'ne değer görüldü. Mirkerimi'nin As Simple as That (2007) ve Daughter (2016) filmleri sırasıyla 30. ve 38. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde Altın George ödüllerini aldı. Castle of Dreams (2019) ile Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde üç ödül kazanan Mirkerimi'nin So Close, so Far, A Cube of Sugar ve Tuday adlı filmleri İran tarafından En İyi Yabancı Dilde Film Oscar adaylığına önerildi.

Ustalık Sınıfı ve Festival Programı

Uluslararası Onur Ödülleri, festivalin açılış töreninde, 19 Aralık'ta Esenler'de takdim edilecek. Ödül sahibi iki usta, festival süresince düzenlenecek ustalık sınıfında tecrübelerini İstanbullu sinemaseverlerle paylaşacak. 6. Esenler Film Festivali 19-23 Aralık tarihlerinde, İstanbul'un üç ayrı noktasında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

Heyecanla beklenen festival, sinema kültürünü destekleyen etkinlikleri ve nitelikli film seçkisiyle bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek.

