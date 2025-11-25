Esenler Film Festivali: Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi'ye Uluslararası Onur Ödülü

6'ncı Esenler Film Festivali'nin Uluslararası Onur Ödülleri oyuncu Rıza Naci ve yönetmen Rıza Mirkerimi'ye verilecek; ustalık sınıfları ve açılış 19 Aralık'ta.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:13
Esenler Film Festivali: Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi'ye Uluslararası Onur Ödülü

Esenler Film Festivali'nde Uluslararası Onur Ödülleri Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi'ye Veriliyor

6'ncı Esenler Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Esenler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl da sinemanın ustalarını onurlandırıyor. Festivalin Uluslararası Onur Ödülleri, dünyaca tanınan iki sinemacıya takdim edilecek: Mecid Mecidi imzalı Cennetin Çocukları (1997) ve Serçelerin Şarkısı (2008) filmlerinin başrol oyuncusu usta aktör Rıza Naci ile çok sayıda uluslararası ödül sahibi İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi. Her iki isim de festival kapsamında düzenlenecek Ustalık Sınıfına konuk olacak.

Kült filmlerin yıldızı: Rıza Naci

Oyunculuk dalında Onur Ödülü alacak olan Rıza Naci, Mecid Mecidi'nin Cennetin Çocukları ve Serçelerin Şarkısı filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınıyor. Serçelerin Şarkısı ile 58. Berlin Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülünü alarak Gümüş Ayı'ya layık görüldü. Aynı filmdeki oyunculuğuyla Asya Pasifik Ödülleri'nde de En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Rıza Naci, ayrıca Mecidi imzalı Baran dahil pek çok önemli yapımda rol aldı.

Sayısız ödül sahibi: Rıza Mirkerimi

Uluslararası Onur Ödülü alacak diğer usta isim Rıza Mirkerimi ise, insan hikayelerine duyarlı yaklaşımı ve evrensel sinema diliyle dikkat çekiyor. İkinci uzun metrajı Under the Moonlight ile 74. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası'nda En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Film ayrıca 2001'de Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü ve Jüri Özel Ödülüne, Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde ise Altın Tavus Kuşu Ödülü'ne değer görüldü. Mirkerimi'nin As Simple as That (2007) ve Daughter (2016) filmleri sırasıyla 30. ve 38. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde Altın George ödüllerini aldı. Castle of Dreams (2019) ile Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde üç ödül kazanan Mirkerimi'nin So Close, so Far, A Cube of Sugar ve Tuday adlı filmleri İran tarafından En İyi Yabancı Dilde Film Oscar adaylığına önerildi.

Ustalık Sınıfı ve Festival Programı

Uluslararası Onur Ödülleri, festivalin açılış töreninde, 19 Aralık'ta Esenler'de takdim edilecek. Ödül sahibi iki usta, festival süresince düzenlenecek ustalık sınıfında tecrübelerini İstanbullu sinemaseverlerle paylaşacak. 6. Esenler Film Festivali 19-23 Aralık tarihlerinde, İstanbul'un üç ayrı noktasında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

Heyecanla beklenen festival, sinema kültürünü destekleyen etkinlikleri ve nitelikli film seçkisiyle bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek.

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENECEK ESENLER FİLM FESTİVALİ’NİN ULUSLARARASI ONUR ÖDÜLLERİ, DÜNYACA ÜNLÜ...

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENECEK ESENLER FİLM FESTİVALİ’NİN ULUSLARARASI ONUR ÖDÜLLERİ, DÜNYACA ÜNLÜ İKİ USTA SİNEMACIYA TAKDİM EDİLECEK. MECİD MECİDİ İMZALI "CENNETİN ÇOCUKLARI" VE "SERÇELERİN ŞARKISI" FİLMLERİNİN BAŞROL OYUNCUSU, USTA OYUNCU RIZA NACİ VE ÇOK SAYIDA SAYGIN FİLM FESTİVALLERİNDEN BÜYÜK ÖDÜLLERLE DÖNEN İRANLI YÖNETMEN RIZA MİRKERİMİ, BU YIL ONUR KONUKLARI OLARAK FESTİVALDE BULUŞACAK.

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENECEK ESENLER FİLM FESTİVALİ’NİN ULUSLARARASI ONUR ÖDÜLLERİ, DÜNYACA ÜNLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Ahmet Çolakbayrakdar: 8 Yılda Değişmeyen Gönülden Bağ
7
Ercan: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırıyoruz

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat