Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı

Bombanın patlamaması faciayı önledi; polis kaçan şüphelileri arıyor

Olay, saat 09.30 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Atılan bomba patlamadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili olarak kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

