Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'ndaki otelde pimi çekili el bombası atıldı. Bomba patlamadı; polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:55
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı

Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı

Bombanın patlamaması faciayı önledi; polis kaçan şüphelileri arıyor

Olay, saat 09.30 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Atılan bomba patlamadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili olarak kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL ESENYURT’TA BİR OTELE PİMİ ÇEKİLİ HALDE EL BOMBASI ATILDI. BOMBA PATLAMAZKEN, OLAY YERİNE...

İSTANBUL ESENYURT’TA BİR OTELE PİMİ ÇEKİLİ HALDE EL BOMBASI ATILDI. BOMBA PATLAMAZKEN, OLAY YERİNE GELEN POLİS KAÇAN ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?