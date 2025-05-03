Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Çatı Yangını Söndürüldü

Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Esenyurt'ta, Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir.
Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma gerçekleştirildi.
İncelemeler Devam Ediyor
İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürmektedir. Yangının, çevre ve fabrika içindeki güvenlik açısından oluşturduğu riskler, bu incelemenin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.