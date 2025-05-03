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Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Çatı Yangını Söndürüldü

Esenyurt'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:08
Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Çatı Yangını Söndürüldü

Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Esenyurt'ta, Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma gerçekleştirildi.

İncelemeler Devam Ediyor

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürmektedir. Yangının, çevre ve fabrika içindeki güvenlik açısından oluşturduğu riskler, bu incelemenin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecektir.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan...

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan...

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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