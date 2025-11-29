Esenyurt'ta tır dorsesindeki iş makinesi devrildi: 2 otomobil ve 1 motosiklete hasar

Kaza Pınar Mahallesi 1245 Sokak'ta kaydedildi

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay, Pınar Mahallesi 1245 Sokak adresinde meydana geldi.

Devrilen iş makinesinin kepçesi, park halindeki iki otomobil ve bir motosikletin üzerine düştü. Şans eseri olayda ölüm ya da yaralanma olmadı.

Kaza sonrası devrilen iş makinesi, çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin araçların üzerine düştüğü görülüyor.

