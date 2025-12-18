DOLAR
Esenyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu, silah ve 42 bin 585 TL ile 300 dolar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:07
Esenyurt Piri Reis Mahallesi — 12 Aralık 2025, saat 17.00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Harekete geçen ekipler, 12 Aralık 2025 tarihi saat 17.00 sıralarında adrese baskın yaptı. İkamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K.(41) ve H.K.(39) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste ve şahıslara ait araçta yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 3 kilo 310 gr. metamfetamin, 1 kilo 841 gr. kokain, 474 gr. eroin, 1 adet kağıda sarılı 1,22 gr uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf klipsli poşet, 3 adet cep telefonu, 42 bin 585 TL , 300 dolar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 13. Aralık 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi. H.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

