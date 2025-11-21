Esenyurt'ta "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü

Esenyurt Belediyesi'nin kasım kültür-sanat programında düzenlenen 'Zor Zamanlarda Aile Olabilmek' söyleşisi, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:31
Esenyurt Belediyesi'nin kasım kültür-sanat programından önemli etkinlik

Esenyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" konulu söyleşi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, aile içi iletişim, dayanışma ve kriz dönemlerinde ilişkileri güçlendirme yöntemleri üzerine katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Erdim, programda aile bireylerinin kriz dönemlerinde birbirlerini desteklemesinin önemine vurgu yaparak sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında örnekler sundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Anlatımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat programları kapsamında bu tür etkinliklerle hem aile yapısının güçlendirilmesini hem de toplumsal dayanışmanın artmasını amaçlıyor ve ilçe sakinlerini farklı alanlarda uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

