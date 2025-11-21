Esenyurt'ta "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü

Esenyurt Belediyesi'nin kasım kültür-sanat programından önemli etkinlik

Esenyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Zor Zamanlarda Aile Olabilmek" konulu söyleşi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, aile içi iletişim, dayanışma ve kriz dönemlerinde ilişkileri güçlendirme yöntemleri üzerine katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Erdim, programda aile bireylerinin kriz dönemlerinde birbirlerini desteklemesinin önemine vurgu yaparak sağlıklı iletişim yöntemleri hakkında örnekler sundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Anlatımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Esenyurt Belediyesi, kültür-sanat programları kapsamında bu tür etkinliklerle hem aile yapısının güçlendirilmesini hem de toplumsal dayanışmanın artmasını amaçlıyor ve ilçe sakinlerini farklı alanlarda uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

ESENYURT BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, UZMAN AİLE DANIŞMANI VE YAZAR SALİHA ERDİM VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.