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Esenyurt'taki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:17
Esenyurt'taki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi amacıyla Yunus Emre Mahallesi'nde hedef alınan bir evde saldırı gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Elde Edilen Deliller

Operasyon sırasında S.A, M.Ç. ve 18 yaşından küçük M.M.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerinin, aynı sokakta yer alan bir binanın çatı katındaki elektrik panosunda saklandığı belirlendi. Arama neticesinde ekipler, toplam 1 kilo 124 gram uyuşturucu, bir miktar nakit para, 3 telefon ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirdi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, S.A. tutuklandı; diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı....

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 124 gram uyuşturucu, bir miktar nakit para, 3 telefon ile çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

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