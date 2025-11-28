Eskil Belediyesi, 10 Günde 5 Yakınını Kaybeden Mehmet Çıracı’yı İşe Aldı

Aksaray - Eskil

Aksaray’ın Eskil ilçesinde geçtiğimiz ay 10 gün içinde annesini, 3 kardeşini ve yeğenini kaybeden Mehmet Çıracı'ya Eskil Belediyesi el uzattı. Zor günler yaşayan Çıracı, belediye kadrosuna alındı.

Acı olaylar Ekim ayının 17 ile 27’si arasında yaşandı. 17 Ekim tarihinde yeğeni Ruhi Can Çıracı'yı iş kazasında kaybeden Mehmet Çıracı (27), 23 Ekim tarihinde Azmi, Salih ve Tamer isimli 3 kardeşini trafik kazasında kaybetti. Yaşanan acılara kalbi dayanamayan anne Vesile Çıracı ise 27 Ekim tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

10 gün içerisinde 5 yakınını kaybeden Mehmet Çıracı, Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak tarafından belediye personeli kadrosuyla işe alındı.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak yaptığı açıklamada, "Eskil ilçesi olarak son 1 ay içerisinde gerçekten birçok acılar yaşadık. Genç ölümlerimizle derinden üzüldük ve bu olayların içerisinde bir ailemizin yok olmasına bizzat tüm Türkiye olarak şahit olduk ve bu ailemizin içerisinde bir tane gencimiz kaldı. Ne acıdır; bir iş kazasında bir yeğenimizi kaybettik ve aynı 5 metre ilerisinde hem babasını hem amcalarını 3 kardeşi bir arada defnetmek zorunda kaldık. Takdiri ilahi. Hemen 2 gün sonrasında babaannelerini kaybettik. Bir ailede 5 tane cenazemizi defnetmek zorunda kaldık bu süreç içerisinde. Tabii biz Eskil Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde kardeşimize bir el uzatmamız gerekiyordu. Kardeşimize hem bir küçük de olsa destek anlamında hem ailesinin üzerinde küçük evlatları yardımcı olmak konusunda bütün gücümüzle belediyemizle tüm Türkiye olaraktan yardımcı olmaya çalıştık ve bu esnada da Eskil Belediyesi olaraktan el uzatarak Mehmet Çıracı kardeşimizi Eskil Belediyesi’ne çalışma arkadaşımız olarak aldık. İnşallah rabbim bundaki sonraki süreçte hiçbir acıyı hiçbir mücadelemizi bu kadar zor süreç yaşatmasın. En azından Mehmet Çıracı kardeşimizin acısını hafifletmek açısından yeğenlerimize yardımcı olması açısından bundan sonraki süreçte çalışma arkadaşımız olarak devam edecek. Rabbim ülkemize, devletimize, ilçemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Eskil Belediyesinin duyarlı hareketi ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, zor zamanlarda gösterilen toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğu belirtildi.

AKSARAY'IN ESKİL İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ AY 10 GÜN İÇERİSİNDE ANNESİNİ, 3 KARDEŞİNİ VE YEĞENİNİ KAYBEDEN MEHMET ÇIRACI (FOTOĞRAFTA), ESKİL BELEDİYESİNDE İŞE ALINDI.