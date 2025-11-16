Eskişehir'de 1 Kiloluk Tavuk Dürüm 150 TL'ye İlgi Topluyor

Eskişehir'de Suat Gelin'in Hatay usulü 1 kilogram tavuk dürümü, ayranla birlikte 150 TL'ye satılıyor; dükkâna yoğun ilgi var.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:30
Hatay usulü döner, ayranla birlikte kampanya fiyatıyla müşterileri çekiyor

Eskişehir'de esnaf Suat Gelin, 1 kilogram ağırlığındaki Hatay usulü tavuk dürümünü ayranla birlikte 150 TL fiyatla satışa sundu. Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi üzerinde bulunan dükkâna meraklı müşteriler yoğun ilgi gösteriyor.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Hatay'dan Eskişehir'e gelen 39 yaşındaki Gelin, dükkânında tavuk döner, yeşillik ve özel sosla hazırlanan dürümün toplam ağırlığının 1 kilogram olduğunu belirtiyor. İki lavaşla yapılan dürümün yanında ayran da hediye ediliyor.

Duyup gelen müşteriler dürümü sipariş edip tarttırıyor; kampanya müşteriler tarafından beğenildi. Gelin, yaptığı açıklamada: "Ön plana çıkan bizim Hatay sosumuz. Onu kendim yapıyorum. Özel mayonezimiz var, yine kendimiz yapıyoruz. Bir kampanya başlattık, 1 kilo dürüm 150 lira. Bu kampanya bayağı tutuldu. Müşteriler memnun, yiyen bir daha geliyor. Orijinal Hatay usulü yapıyoruz, tam 1 kilo çıkıyor. Merak edip dürümü tartan bazı müşterilerimiz bizi arayıp, ‘Ağabey bu kadar tutturamazsın yani’ dediler. Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz. Bu dürümü yiyen de oluyor, yiyemeyen de ama bunun üstüne çıkan olmadı. 1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz"

Müşteri ilgisinin artmasıyla birlikte iş yoğunluğunun yükseldiği belirtiliyor; kampanyanın devam edip etmeyeceği ise talebe göre şekillenecek.

