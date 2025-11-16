Eskişehir'de 1 Kiloluk Tavuk Dürüm 150 TL'ye İlgi Topluyor

Hatay usulü döner, ayranla birlikte kampanya fiyatıyla müşterileri çekiyor

Eskişehir'de esnaf Suat Gelin, 1 kilogram ağırlığındaki Hatay usulü tavuk dürümünü ayranla birlikte 150 TL fiyatla satışa sundu. Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi üzerinde bulunan dükkâna meraklı müşteriler yoğun ilgi gösteriyor.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Hatay'dan Eskişehir'e gelen 39 yaşındaki Gelin, dükkânında tavuk döner, yeşillik ve özel sosla hazırlanan dürümün toplam ağırlığının 1 kilogram olduğunu belirtiyor. İki lavaşla yapılan dürümün yanında ayran da hediye ediliyor.