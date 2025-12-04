Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Açılış Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı

Eskişehir’de özel bireylerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

Serginin açılış töreni, Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkezin bünyesindeki Resim, Seramik ve El Sanatları atölyelerinde hazırlanan göz alıcı çalışmalar sergide yer aldı.

Ziyaretçiler sergi gezisinin ardından Pastacılık ve Mutfak Atölyesi tarafından hazırlanan taze ve lezzetli ikramlarla ağırlandı. Sunulan ürünler, özel bireylerin el sanatlarının yanı sıra mutfak becerilerindeki başarısını da ortaya koydu.

Açılış konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak açılışta şöyle konuştu: "Bu duvarlarda gördüğünüz her bir eser; bir yeteneğin keşfi, bir emeğin zaferi ve en önemlisi, azmin somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öncelikle bu birbirinden kıymetli eserleri üreten, hayata sımsıkı tutunan ve bize ilham veren engellilerimizi yürekten kutluyorum".

