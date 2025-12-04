Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen sergide, özel bireylerin resim, seramik ve mutfak atölyesi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:04
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Açılış Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı

Eskişehir’de özel bireylerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

Serginin açılış töreni, Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Merkezin bünyesindeki Resim, Seramik ve El Sanatları atölyelerinde hazırlanan göz alıcı çalışmalar sergide yer aldı.

Ziyaretçiler sergi gezisinin ardından Pastacılık ve Mutfak Atölyesi tarafından hazırlanan taze ve lezzetli ikramlarla ağırlandı. Sunulan ürünler, özel bireylerin el sanatlarının yanı sıra mutfak becerilerindeki başarısını da ortaya koydu.

Açılış konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak açılışta şöyle konuştu: "Bu duvarlarda gördüğünüz her bir eser; bir yeteneğin keşfi, bir emeğin zaferi ve en önemlisi, azmin somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öncelikle bu birbirinden kıymetli eserleri üreten, hayata sımsıkı tutunan ve bize ilham veren engellilerimizi yürekten kutluyorum".

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLERİN YIL BOYUNCA ÜRETTİĞİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER, '3 ARALIK DÜNYA...

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLERİN YIL BOYUNCA ÜRETTİĞİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER, '3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SERGİSİ'NDE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL BİREYLERİN YIL BOYUNCA ÜRETTİĞİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER, '3 ARALIK DÜNYA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün