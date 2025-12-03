Eskişehir'de Dernek Baskını: 40 Kişiye 369 bin 880 TL Ceza

Eskişehir'de Güvercin Sevenler Derneği'nde kumar oynandığı tespit edildi; 40 kişiye 369 bin 880 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:30
Emniyet ekipleri tombala makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak’ta faaliyet gösteren Emek Mahallesi Güvercin Sevenler Derneği’nde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Dün gece saatlerinde dernek binasına gerçekleştirilen baskında, 3 farklı kapıdan geçilerek kumar oynanan alana erişildiği belirlenirken, alanda yapılan aramalarda çatı katında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve tombala topları ele geçirildi.

Dernek binasında bulunan 40 kişiyeKumar Oynamak” suçundan 9 bin 247’şer TL olmak üzere toplam 369 bin 880 TL para cezası kesildi. Ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kumarhanenin işletmecisi olduğu belirlenen H.G.(36) ile Ş.A. (28) hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etmek” suçundan işlem başlatıldı. Dernek binasının mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

