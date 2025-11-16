Eskişehir'de Dönüş Kazası: Sedan Panelvana Çarpıp Sürücünün Üzerine Yürüdü

Olayın Detayları

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Ünivesite Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir sedan sürücüsünün karşı şeride geçerek dönüş yapma girişimi, zincirleme bir olaya yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 20 AB 252 plakalı sedan otomobil, dönüş yapmak için karşı şeride geçerken aynı şeritte ilerleyen 26 AER 492 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç kaldırıma doğru savrularak çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza sonrası olay yerinde tansiyon yükseldi. Sedan sürücüsü, çarpılan panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek bağırdı. Ardından 26 AKY 551 plakalı araçtan inen bir grup kişinin de panelvan sürücüsüne yürüyüp tehditte bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden ayrılmaya çalışırken 26 AKY 551 plakalı araç, çevredeki araçlardan 31 AS 451 plakalı otomobile çarparak durumu daha da karmaşıklaştırdı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

ESKİŞEHİR’DE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DÖNÜŞ YAPAN SEDAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KENDİ YOLUNDA İLERLEYEN VE YANDAN ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜYÜP, BAĞIRDI.