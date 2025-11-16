Eskişehir'de Dönüş Kazası: Sedan Panelvana Çarpıp Sürücünün Üzerine Yürüdü

Eskibağlar Mahallesi Ünivesite Caddesi'nde dönüş yapan sedanın panelvana çarpması sonrası sürücüye yürüyüş ve tehdit iddiası; polis sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:43
Eskişehir'de Dönüş Kazası: Sedan Panelvana Çarpıp Sürücünün Üzerine Yürüdü

Eskişehir'de Dönüş Kazası: Sedan Panelvana Çarpıp Sürücünün Üzerine Yürüdü

Olayın Detayları

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Ünivesite Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir sedan sürücüsünün karşı şeride geçerek dönüş yapma girişimi, zincirleme bir olaya yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 20 AB 252 plakalı sedan otomobil, dönüş yapmak için karşı şeride geçerken aynı şeritte ilerleyen 26 AER 492 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç kaldırıma doğru savrularak çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza sonrası olay yerinde tansiyon yükseldi. Sedan sürücüsü, çarpılan panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek bağırdı. Ardından 26 AKY 551 plakalı araçtan inen bir grup kişinin de panelvan sürücüsüne yürüyüp tehditte bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden ayrılmaya çalışırken 26 AKY 551 plakalı araç, çevredeki araçlardan 31 AS 451 plakalı otomobile çarparak durumu daha da karmaşıklaştırdı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

ESKİŞEHİR’DE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DÖNÜŞ YAPAN SEDAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KENDİ YOLUNDA İLERLEYEN...

ESKİŞEHİR’DE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DÖNÜŞ YAPAN SEDAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KENDİ YOLUNDA İLERLEYEN VE YANDAN ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜYÜP, BAĞIRDI.

ESKİŞEHİR’DE KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DÖNÜŞ YAPAN SEDAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, KENDİ YOLUNDA İLERLEYEN...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?