Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü bekçiye çarptı; ambulansta 34 bin 389 TL cezayı imzaladı

Eskişehir'de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Deniz G., plakasız motosikletiyle bekçiye çarparak yaralanmaya neden oldu; sürücü ambulansta 34 bin 389 TL ceza tutanağını imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 00:12
Eskişehir'in Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Deniz G. idaresindeki plakasız motosiklet, bekçi ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymadı. Motosiklet, bekçi H.K.'ya çarparken sürücü kontrolünü kaybedip yere düştü.

Kaza sonrası müdahale

Olay yerine sevk edilen Acil Sağlık ekipleri, yaralanan bekçi H.K. ile sürücü Deniz G.'ye müdahale etti. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanma bulunan H.K., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Düşmeye bağlı vücut yaralanmaları olan Deniz G. ise çarptığı bekçi için endişeyle gözyaşı döktü.

Deniz G., plakasının düştüğünü ve ehliyetini harç parasını ödeyemediği için alamadığını iddia etti. Diğer bekçi ekipleri tarafından teselli edilen sürücüye ilk yardım yapılıp kolonya uygulandı ve ardından ambulansa bindirildi.

İdari ceza ve soruşturma

Sürücüye ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan toplam 34 bin 389 TL idari para cezası kesildi. Ceza tutanağı, sedye üzerinde ambulansta yatan Deniz G. tarafından imzalandı. Deniz G. daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

