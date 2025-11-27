Eskişehir'de El Emeği Örgü Bebekler: Nazmiye Köymen Odunpazarı'nda Aileye Destek Oluyor

58 yaşındaki Nazmiye Köymen, 5 yıldır ördüğü örgü bebekleri Tarihi Odunpazarı Evleri'nde satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:41
Eskişehir'de el emeği örgü bebekler Tarihi Odunpazarı'nda ilgi görüyor

Eskişehir'de yaklaşık 5 yıldır örgü bebek yapan 58 yaşındaki Nazmiye Köymen, el emeği ürünlerini Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kendi hayal gücünü ve internetten edindiği ilhamı birleştirerek ürettiği renkli ve farklı modeller, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

İlham kaynağı ve üretim süreci

Köymen, çalışmalarını anlatırken internetin kendisine yol gösterdiğini belirtiyor. Kimi modelleri doğrudan örerken, kimi zaman üretim sırasında aklına yeni fikirler geliyor ve farklı tasarımlar ortaya çıkıyor. Örneğin kuzuları tasarlarken 'Acaba böyle bir şey yapsam nasıl olur?' diye düşünerek üretimi gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Satış, turist ilgisi ve iletişim

El yapımı bebekler özellikle yaz döneminde bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Köymen, tezgâhına gelen turistlerle telefondaki çeviri uygulamaları aracılığıyla iletişim kuruyor. Değişik modellerin aileler tarafından çocuklara hediye olarak alındığını, gençlerin ise daha çok anahtarlık modellerine ilgi gösterdiğini söylüyor.

Nazmiye Köymen için örgü bebekler sadece bir hobi değil; aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlayan, el emeğiyle kurulmuş yeni bir gelir kapısı oldu.

