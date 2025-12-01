Eskişehir'de Genç Kadının Ölümü: Evde Sahte Alkol Tespit edildi, 1 Tutuklama

Eskişehir'de Genç Kadının Ölümü: Evde Sahte Alkol Tespit edildi

Olay ve ilk bulgular

Geçtiğimiz gün İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana gelen olayda, bir apartmanın 4’üncü katında arkadaşının evinde misafir olarak kalan Beyza Yavuz (37) içeride ölü bulundu. Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Yavuz'un hayatını kaybettiği evde sahte alkol bulundu. Bu bulgu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Gözaltılar ve adli süreç

Soruşturma kapsamında, evlerinde sahte alkol üretip sattıkları belirlenen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E. (49) gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada sahte alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan materyaller ve kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen S.E. (49) tutuklanırken, İ.S.E.'nin (79) adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Otopsi çalışmaları sürüyor

Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan otopsi çalışmaları devam ediyor. Soruşturma, sahte alkol kaynaklı bir ölüm ihtimali üzerinde yoğunlaştırılıyor.

ESKİŞEHİR'DE ARKADAŞININ EVİNDE KALAN KADININ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI. GENÇ KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDE SAHTE ALKOL OLDUĞU BELİRLENDİ.