Eskişehir'de Gerçeğini Aratmayan Kaza Tatbikatı: 26 Personel, 9 Araç

Eskişehir'de 26 personel ve 9 araçla düzenlenen gerçekçi kaza tatbikatında UMKE, AFAD, itfaiye ve ambulans ekipleri müdahaleyi uyguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:56
Eskişehir'de gerçeğini aratmayan kaza tatbikatı düzenlendi

Eskişehir'de 26 personel ve 9 araç ile gerçekleştirilen kaza tatbikatı, senaryo gereği araçta sıkışan ağır yaralılara yapılan müdahalelerle gerçeği aratmadı. Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi açık pazar alanında düzenlenen tatbikat; İl Ambulans Servisi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekiplerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu ve müdahale adımları

Senaryo gereği kafa kafaya çarpışmış iki araçtaki yaralılara ekipler anında müdahale etti. Polis güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye çıkan yangını söndürdü; AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışanlara alan açtı. Ardından UMKE ve İl Ambulans Servisi ekipleri tarafından çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevkil edildi.

Ekip dağılımı

Tatbikata katılım şu şekilde gerçekleşti: İl Ambulans Servisi'nden 6 personel (2 ekip, 2 araç), AFAD'tan 7 ekip (2 araç), UMKE'den 7 personel (2 araç), itfaiye'den 4 personel (1 araç) ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2 personel (2 araç).

Yetkili açıklaması

Eskişehir Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı tatbikatla ilgili, "Bu tatbikatta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Trafik Şube Müdürlüğü ve UMKE ekiplerimiz yer aldı. Hakikaten gerçeğini aratmadı. Üniversite öğrencilerimiz ve halkımız da tatbikatı yakından izlediler, takip ettiler. Bu bizim için bir gurur vesilesi oldu. Eskişehir’deki acil sağlık hizmetlerinin ileri gitmesi, sahada daha aktif ve güzel bir şekilde hizmet verilebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Buradaki senaryomuz, 2 aracın karıştığı yaralamalı bir trafik kazası. İtfaiye, çıkan yangını söndürdü. Araç içerisinde sıkışan yaralı vatandaşlarımız hem itfaiye hem AFAD hem de UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı. Daha sonra yaralıların ilgili hastanelere nakli gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

UMKE eğitmeni rolü ve duygular

UMKE eğitmeni Fazilet Çam tatbikatta kızı araçta ağır yaralı olan anneyi canlandırdı. Çam, "Tabii ki gittiğimiz vakalarda çok daha acı olaylar ve ölümcül vakalar, bu tarz trafik kazaları görüyoruz. Oradaki yaralı yakınlarımızın acısını burada hayali olarak göstermeye çalıştık. Aslında duygularımı da kattım, çünkü böyle şeyler her an bizim de başımıza gelebilir. Yanlış anlamayın, tabii ki basın olarak sizler de görevinizi yapıyorsunuz lakin insanlar o durumdayken, ’Baksana bizim, halimizi çekiyorlar’ gibi düşünüyorlar. Bu şekilde hasta ve yaralı yakınlarının basına tepkisi oluyor. Ben onun rolünü yapmaya çalıştım, sizler de kusura bakmayın. Sağlıkçı olmak soğukkanlılık gerektirir. Biz de insanız, acıyı yaşıyoruz. Ancak acımızı bir kenarı bırakıp, insanlara yardım edebilmek için soğukkanlılığımızı korumamız lazım" sözleriyle rolünün arkasındaki motivasyonu anlattı.

Öğrenci deneyimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıf Öğrencisi Kadir Arıkoğlu ise senaryodaki uygulamaları şu sözlerle aktardı: "Paramedik ve UMKE ekipleri bize müdahale ettiler. Öğrenciler olarak biz nasıl müdahale etmemiz gerektiğini kendi üzerimizde gördük. Yani profesyonel sağlık ekiplerinin müdahalesini deneyen kişiler bizler oluyoruz. Senaryoya göre, ben yolcu koltuğundaydım. Omurga travmam vardı, bu yüzden beni ket yeleğine aldılar. Bacağımda kırık vardı, oraya atel taktılar. Kafamda yırtık vardı, pet koydular. Daha sonra beni sabitleyip ambulansa bindirdiler. Aslında genel ve rutin uygulamalar ama biraz da semptoma yönelik."

Tatbikat, ekiplerin koordinasyonu, müdahale süreleri ve halk ile öğrenci katılımı açısından değerlendirildi; acil durumlara hazırlık ve saha uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi.

