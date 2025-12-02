Eskişehir’de Kaçak Tütün ve Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Odunpazarı ve Seyitgazi'de kaçak tütün ile faturasız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirerek soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:43
Jandarma ekipleri iki ilçede baskın düzenledi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri faturasız, gümrük kaçağı cep telefonları ile bandrolsüz, hologramsız tütün ve tütün mamullerini haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın aracında 8 adet faturasız gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen aramada ise şüpheli bir şahsın dükkanında 3 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Ele geçirilen ürünler ve olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Gelişmelerle ilgili incelemeler sürüyor.

