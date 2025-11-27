Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Cinsel Hap, 490 Paket Sigara ve Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Cinsel Hap, Sigara ve Tabanca Ele Geçirildi

Jandarma üç ayrı noktada eş zamanlı müdahale yaptı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla temin edilen ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gelen ihbar ve istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamalarda; Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın çantasında 119 adet yabancı menşeili cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi.

İnönü ilçesinde ise bir şahsın üzerinde 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 6 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği bulundu.

Odunpazarı ilçesinde durdurulan bir araçta ise faturasız ve bandrolsüz 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari süreç başlatılırken, ele geçirilen materyallerin piyasa sürülerek haksız kazanç elde edilmesinin engellendiği bildirildi.

