Eskişehir'de Kadın Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde çıkan kadın kavgası güvenlik kamerasına yansıdı; çevredekiler müdahale etmeyip izledi, saldırgan araçla kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:51
Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen kavga ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeyip izlediği anlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Olayın gelişimi

Olay, dün akşam saat 17.15'te İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ile Konuk Sokak’ın kesiştiği noktata gerçekleşti. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, bir kadın yolun karşısına geçerken kendisine korna çalan otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Tepkiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, araçtan inen 2 kadın şahıs, yaya olan kadına fiziksel şiddet uyguladı. Darp mağduru kadının polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ve bahse konu aracın olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredekilerin tavrı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

