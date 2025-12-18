DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Eskişehir'de Kaza: Aracın Altına Sıkışan Motosiklet Sürücü Yardımıyla Çıkarıldı

Eskişehir'de yaya geçidinde meydana gelen kazada aracın altına sıkışan motosiklet, o sırada oradan geçen Fırat Ulaş ve çevredekilerin müdahalesiyle çıkarıldı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:14
Eskişehir'de Kaza: Aracın Altına Sıkışan Motosiklet Sürücü Yardımıyla Çıkarıldı

Eskişehir'de Kaza: Aracın Altına Sıkışan Motosiklet Sürücü Yardımıyla Çıkarıldı

Vişnelik Mahallesi'nde trafik kazası

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen 34 KM 0532 plakalı otomobile, duramayan 26 AKD 085 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra müdahale sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, otomobilin altına girerek sıkıştı.

O sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Fırat Ulaş, kazayı fark ederek durdu ve yardım etti. Çevredekilerin de desteğiyle sıkışan motosiklet yerinden çıkarıldı; Ulaş, kazalı aracı yol kenarına çekip kontak anahtarını polise teslim etti.

Yaşanan müdahale ve kurtarma anları, Fırat Ulaş’ın kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ESKİŞEHİR’DE KAZA SONRASI ARACIN ALTINA SIKIŞAN SCOOTER, ORADAN GEÇEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN...

ESKİŞEHİR’DE KAZA SONRASI ARACIN ALTINA SIKIŞAN SCOOTER, ORADAN GEÇEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN POLİSE YARDIM ETMESİYLE ÇIKARILDI.

ESKİŞEHİR’DE KAZA SONRASI ARACIN ALTINA SIKIŞAN SCOOTER, ORADAN GEÇEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN...

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış