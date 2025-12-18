Eskişehir'de Kaza: Aracın Altına Sıkışan Motosiklet Sürücü Yardımıyla Çıkarıldı

Vişnelik Mahallesi'nde trafik kazası

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen 34 KM 0532 plakalı otomobile, duramayan 26 AKD 085 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra müdahale sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, otomobilin altına girerek sıkıştı.

O sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Fırat Ulaş, kazayı fark ederek durdu ve yardım etti. Çevredekilerin de desteğiyle sıkışan motosiklet yerinden çıkarıldı; Ulaş, kazalı aracı yol kenarına çekip kontak anahtarını polise teslim etti.

Yaşanan müdahale ve kurtarma anları, Fırat Ulaş’ın kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

