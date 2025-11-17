Eskişehir'de Koltuk Takımı Yüklü Otomobil Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde dikkat çeken görüntü

Eskişehir’de bir otomobilin üzerine koltuk takımı yüklenmesi, sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde görülen araçta koltuk takımının bazı parçaları bagaj ve arka bölüme yerleştirilmiş, bazı parçalar ise doğrudan aracın üzerine yüklenmiş durumda bulundu.

Üzerinde koltuk taşınan otomobil, bu yükleme şekli nedeniyle trafikte tehlike oluşturdu ve diğer sürücüler için risk yarattı.

ESKİŞEHİR’DE OTOMOBİLİNİN BAGAJINA SIĞMAYAN KOLTUK TAKIMINI ARACIN TAVANINA YÜKLEYEN SÜRÜCÜ TRAFİKTE İLGİNÇ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETTİ.