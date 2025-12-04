Eskişehir'de Kömür Kazanı Dumanı Hava Kalitesini Tehdit Ediyor

Eskişehir İstiklal Mahallesi'ndeki iş hanının kömür kazanından çıkan duman mahallelileri rahatsız ediyor; yetkililerden çözüm talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:52
Eskişehir'de Kömür Kazanı Dumanı Hava Kalitesini Tehdit Ediyor

Eskişehir'de kömür kazanı dumanı mahalleyi etkiliyor

Eskişehir'in İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanı, kömür kazanı sistemiyle ısıtılıyor. Kömürün yakılması sonucu bacadan açığa çıkan gaz ve duman, çevredeki hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Yayılan kötü koku ve is nedeniyle bölge sakinleri rahatsızlık duyuyor. Mahalleli, ilgili kurumların bu duruma çözüm üretmesini talep ediyor.

Mahalleliden yetkililere çağrı

Şikayetini anlatan mahalle sakini Recep Özkan, "Bacadan çıkan duman bizi rahatsız ediyor. Mahallenin haline bak? Burada kömür kazanı var, onun için böyle duman çıkıyor. Kokusu vatandaşları da etkiliyor. Biz evde cam açamıyoruz, içeriye duman ve is giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına şikayet ettim ama ilgilenen olmadı. Artık bu konuyla ilgili bir işlem yapılmasını, ilgilenilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, yetkili kurumların müdahale ederek hava kalitesini iyileştirmesini bekliyor.

