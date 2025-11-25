Eskişehir'de Kuzuların Arasında Kalan Minik Yusuf Gülümsetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kuzuların arasına karışan 3 yaşındaki Yusuf'un simidini koparan kuzulara verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:07
Çiftlikte tebessüm ettiren an

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılıkla hayatını sürdürüyor.

Topkaya'nın oğlu Yusuf Alp (3) geçtiğimiz günlerde koyunları ağıla getirirken kuzuların arasında kaldı. 24 Kasım'da 3 yaşına basan minik Yusuf'un elindeki simitten parça koparan kuzular, çocuğun yüzünü yaladı.

O anları kaydeden baba Orhun Topkaya kahkahalar içinde kalırken, babasının "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp'in verdiği cevap yüzleri gülümsetti: "Kuzular beni yiyorlar".

Olay, köy yaşamının sıcak ve samimi anlarından biri olarak kayda geçti.

