Eskişehir'de Kuzuların Arasında Kalan Minik Yusuf Gülümsetti

Çiftlikte tebessüm ettiren an

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılıkla hayatını sürdürüyor.

Topkaya'nın oğlu Yusuf Alp (3) geçtiğimiz günlerde koyunları ağıla getirirken kuzuların arasında kaldı. 24 Kasım'da 3 yaşına basan minik Yusuf'un elindeki simitten parça koparan kuzular, çocuğun yüzünü yaladı.

O anları kaydeden baba Orhun Topkaya kahkahalar içinde kalırken, babasının "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp'in verdiği cevap yüzleri gülümsetti: "Kuzular beni yiyorlar".

Olay, köy yaşamının sıcak ve samimi anlarından biri olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR’DE KUZULARIN ARASINDA KALAN YUSUF ALP TOPKAYA İSİMLLİ MİNİK ÇOCUĞUN, BABASINA VERDİĞİ "KUZULAR BENİ YİYORLAR" CEVABI GÜLÜMSETTİ.