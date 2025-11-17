Eskişehir'de Poşet Çıkan Ekmek İncelemesi: Fırına Uyarı

Eskişehir'de Poşet Çıkan Ekmek İncelemesi

Olayın Detayları

Geçtiğimiz hafta, Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden Yücel Aydın, iş çıkışında Yenikent Mahallesi'ndeki bir fırından aldığı ekmeği böldüğünde içinde bir poşet parçası buldu. Karşılaştığı bu durumun şaşkınlık ve iştahsızlık yarattığını İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

İnceleme ve Sonuç

Basında geniş yer alan haberlerin ardından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, muhtarlık aracılığıyla şikayet sahibiyle iletişime geçerek bahse konu fırında inceleme başlattı.

Yapılan kontrole ilişkin tutanakta yer alan ifadede şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya üzerinden yapılan ihbara ilişkin Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinde işletmede 11 Kasım 2025 tarihinde resmi kontrol yapılmış olup, şikayete konu durum ile ilgili risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili işletmeye gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca şikayet sahibi Yücel Aydın ile görüşülmüş, süreç ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır"

İnceleme sonucunda risk oluşturabilecek bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken, işletme yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığı vurgulandı.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NCE İÇİNDEN POŞET ÇIKAN EKMEĞİ ÜRETEN FIRINDA YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA RİSK OLUŞTURABİLECEK BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEZKEN, İŞLETME YETKİLİLERİNE UYARI YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.