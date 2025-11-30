Eskişehir'de Rabia Çelik'in 3D Yazıcı Destekli El Yapımı Estetik Mumları

Atölyesini evinde kurdu

Eskişehir'de yaşayan Rabia Çelik, dört yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımını zamanla geliştirerek profesyonel bir uğraş haline getirdi. Evinin bir odasını üretim atölyesine dönüştüren Çelik, burada hazırladığı farklı renk ve desenlerdeki dekoratif mumları açtığı stantta sergiliyor.

3D yazıcıyla özgün kalıplar

Standart modellerin dışına çıkarak göze hoş gelen şekiller üretmeye odaklandığını belirten Çelik, kalıpların büyük kısmını 3D yazıcı yardımıyla kendisinin ürettiğini söylüyor. Ham madde olarak organik soya mumu kullanıyor; ürünlerin kalıptan çıkarken kırılmasını önlemek ve dayanıklılığını artırmak için karışıma yüzde 10 oranında parafin ekliyor. Tasarımlarında estetiği ön planda tutuyor.

Stantta yoğun ilgi

Göze hitap eden formları ve özgün tasarımlarıyla el yapımı mumlar hem yerli vatandaşlardan hem de kenti gezmeye gelen turistlerden yoğun ilgi görüyor. Çelik, 'Stantta vatandaşların ve turistlerin ilgisi oldukça yoğun oluyor. İnsanlar tasarımların güzelliğini görünce genellikle 'Bunları nasıl yakacağız, kıyamayız' şeklinde tepkiler veriyorlar.' diyerek memnuniyetini ifade ediyor.

Ürünler dekoratif bir obje gibi dursa da yakıldığında içindeki sedefler sayesinde hoş bir renk geçişi ve parıltı ortaya çıkıyor. Fiyatlar ise modelin işçiliğine göre ortalama 75 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.

