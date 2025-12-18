DOLAR
Eskişehir'de Sabah Buzlanması: Araç Camları Dondu

Eskişehir'de sabah saatlerinde araç camlarında buzlanma oluştu; sürücüler erken saatlerde araçlarına binmede zorluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:09
Eskişehir'de Sabah Buzlanması: Araç Camları Dondu

Eskişehir'de sabah saatlerinde araç camlarında buzlanma

Soğuyan hava sürücülere zorluk çıkarıyor

Eskişehir'de kış mevsiminin etkisiyle, hava sıcaklıklarının en düşük olduğu sabah saatlerinde arabaların camlarında buzlanma oluştu.

Bu durum, sadece vatandaşların günlük yaşamını etkilemekle kalmayıp, açık alana park edilen araçları da etkiliyor.

Oluşan buzlanmalar, erken saatlerde arabalarına binmek isteyen sürücülere zorluk çıkarıyor.

