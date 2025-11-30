Eskişehir’de Sağanak Etkili Oldu — Meteoroloji 3. Bölge Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Eskişehir’te öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu; bazı vatandaşlar tente ve saçaklara sığındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah yayınlanan hava tahmin raporunda ara ara sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Bu uyarının ardından Eskişehir’de öğleden sonra yağış etkisini kısa süreli olarak gösterdi.

Etkisini kısa süreli gösteren yağışa bazı vatandaşlar hazırlıklı yakalanırken, bazıları hazırlıksız kaldı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların bir kısmı ise çözümü dükkanların tente ve saçaklarının altına sığınmakta buldu.

Sabah yayımlanan tahmin raporu ile yapılan uyarılar, yer yer etkili olan sağanak öncesi bilgi verirken, öğleden sonra görülen kısa süreli yağış günlük yaşamda ani önlemler alınmasına yol açtı.

