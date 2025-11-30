Eskişehir’de Sağanak Etkili Oldu — Meteoroloji 3. Bölge Uyardı

Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü önceden uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah yayınlanan hava tahmin raporunda ara ara sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Bu uyarının ardından Eskişehir’de öğleden sonra yağış etkisini kısa süreli olarak gösterdi.

Etkisini kısa süreli gösteren yağışa bazı vatandaşlar hazırlıklı yakalanırken, bazıları hazırlıksız kaldı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşların bir kısmı ise çözümü dükkanların tente ve saçaklarının altına sığınmakta buldu.

Sabah yayımlanan tahmin raporu ile yapılan uyarılar, yer yer etkili olan sağanak öncesi bilgi verirken, öğleden sonra görülen kısa süreli yağış günlük yaşamda ani önlemler alınmasına yol açtı.

