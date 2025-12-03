Eskişehir'de Tramvay Seferleri Teknik Arıza Nedeniyle Aksadı

ESTRAM, Şehir Hastanesi-Kumlubel ve OGÜ-75. YIL hatlarında işletim yapılamadığını duyurdu

Eskişehir'de yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı tramvay hatlarında seferler aksadı ve duraklarda yoğunluk oluştu.

ESTRAM tarafından yapılan açıklamada, arıza sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel ve OGÜ-75. YIL hatlarında işletim yapılamadığı bildirildi.

Bir süre aksayan seferler ise Kumlubel-Açelya arasında devam etti; bu durum duraklarda kalabalığa yol açtı.

Aksaklık nedeniyle bazı vatandaşlar otobüslere ve minibüslere yönelirken, bazıları ise yürüyerek evlerine gitmeyi tercih etti.

Yetkililerden gelen açıklama ve arızanın giderilmesine ilişkin yeni bilgi bekleniyor.

