Eskişehir Merkezli Operasyon: FETÖ/PDY’nin Kadın Yapılanmasından 16 Gözaltı, 5 Tutuklama

Eskişehir Merkezli Operasyon: FETÖ/PDY’nin Kadın Yapılanmasından 16 Gözaltı

Operasyonun Kapsamı ve Gelişmeler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illerinde gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyası kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen; aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam 16 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Arama ve El Konulan Materyaller

Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile Türk Lirası ve döviz cinsinde para ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararları

Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Mahkemece; 5 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri, 3 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon ve adli süreçle ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.

POLİS TARAFINDAN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNCEL BAYAN YAPILANMASINA YÖNELİK ESKİŞEHİR MERKEZLİ ADANA, BALIKESİR, EDİRNE VE İZMİR İLLERİYLE EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA YAKALANAN 16 ŞÜPHELİDEN 5’İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN 8’İ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI, 3 ŞAHIS HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.