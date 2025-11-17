Eskişehir Merkezli Operasyon: FETÖ/PDY’nin Kadın Yapılanmasından 16 Gözaltı, 5 Tutuklama

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik 16 şüpheli yakalandı; 5 tutuklandı, 8’e yurt dışı yasağı, 3’e ev hapsi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:35
Eskişehir Merkezli Operasyon: FETÖ/PDY’nin Kadın Yapılanmasından 16 Gözaltı, 5 Tutuklama

Eskişehir Merkezli Operasyon: FETÖ/PDY’nin Kadın Yapılanmasından 16 Gözaltı

Operasyonun Kapsamı ve Gelişmeler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illerinde gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyası kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen; aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam 16 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Arama ve El Konulan Materyaller

Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile Türk Lirası ve döviz cinsinde para ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararları

Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Mahkemece; 5 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri, 3 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyon ve adli süreçle ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.

POLİS TARAFINDAN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNCEL BAYAN YAPILANMASINA YÖNELİK ESKİŞEHİR MERKEZLİ...

POLİS TARAFINDAN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNCEL BAYAN YAPILANMASINA YÖNELİK ESKİŞEHİR MERKEZLİ ADANA, BALIKESİR, EDİRNE VE İZMİR İLLERİYLE EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA YAKALANAN 16 ŞÜPHELİDEN 5’İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN 8’İ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI, 3 ŞAHIS HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.

POLİS TARAFINDAN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNCEL BAYAN YAPILANMASINA YÖNELİK ESKİŞEHİR MERKEZLİ...

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler