Eskişehir, Türkiye'nin En Zengin Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi: 220 Tür

Eskişehir, Türkiye'nin En Zengin Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi

Eskişehir, dünyanın farklı noktalarından getirilen 220'nin üzerinde tıbbi aromatik bitki çeşidini barındırarak Türkiye'nin en zengin genetik kaynak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında toplanan bitkiler, Eskişehir Orman Fidanlığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde bir araya getirildi. Merkez, Türkiye'deki başka hiçbir fidanlıkta bulunmayan düzeyde çeşitlilik sunuyor ve bitkiler gıda, ilaç ile kozmetik başta olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor.

"Türkiye’nin hemen hemen hiçbir fidanlığında bulunmayan bir sayı"

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Katar, "Türkiye’nin farklı yerlerinden, hatta yurt dışından da bir kısmı olmak üzere 220’nin üzerinde tıbbi aromatik bitki türünü Eskişehir Orman Fidanlığı’nda topladık ve 40 dekarlık bir alanda bu bitkilerin genetik kaynaklarını oluşturduk. Daha sonra bu bitkilerin tanıtılması amacıyla yine Orman Fidanlığı’nın dış tarafında 40 dönümlük bir parsel oluşturuldu. Bu tıbbi bitkiler öğrenciler, üreticilerin ve halktan görmek isteyen bireylerin ziyaretine açıldı. Bitkiler sadece Eskişehir için değil, Türkiye’nin birçok iline de üretim amaçlı tohum, fide ve fidan geliştirilerek verilebiliyor. Halkımızın bunlardan kendisi üreterek temiz ve kalıntısız şekilde faydalanması gerekiyor. Organik olmasa bile en azından iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapan firmalardan temin edilecek tıbbi aromatik bitkilerin sağlıklı bir yaşam için hem gıda hem çay olarak kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Altyapı oluşturma özelliğine sahip genetik kaynaklar barındırıyoruz"

Prof. Dr. Katar, genetik çeşitlilik açısından Eskişehir’in önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Tıbbi aromatik bitkiler gelecekte kozmetik sanayinde kullanıldığı gibi aynı zamanda gıdaların raf ömrünü uzatmak için ve işlenmiş gıdaların kullanılabilir şekilde raflarda tutulabilmesi için de kullanılıyor. Baharat olarak kullanılıyor. Çay olarak dünyanın her tarafında kullanıldığı gibi hem beşeri hem de zoonoz hastalıkları için bitkisel kökenli ilaçların geliştirilmesinde de kaynak oluşturuyor. Bu alanda bir altyapı oluşturma özelliğine sahip genetik kaynaklar barındırıyoruz."

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDAN 220'NİN ÜZERİNDE TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÇEŞİDİNİN BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ ESKİŞEHİR, BU ALANDA TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN GENETİK KAYNAK MERKEZİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.