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İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 120 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 414 gündür süren saldırılarda son 48 saatte 120 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 44 bin 176'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:11
İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 48 Saatte 120 Ölü

Gazze'de Yaşam Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun 414 gündür sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde büyük bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Son 48 saat içinde 120 Filistinli yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 44 bin 176 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu süre zarfında 205 kişinin yaralandığını ve hastanelerin üzerindeki yükün giderek artığını bildirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, bölgedeki insanlık dramını derinleştiriyor.

Saldırıların Sonuçları

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenleyerek, sivil hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Bu sürede yaşamını yitirenlerin yanı sıra, yaralı sayısının 104 bin 473 olduğu bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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