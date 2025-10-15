Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Metro Turizm'den kışa özel büyük kampanya: dönüş biletleri 10 TL

Metro Turizm, kış döneminde seyahat etmeyi planlayan milyonlarca yolcuyu hedefleyen yeni kampanyasını duyurdu. "Gidiş Sizden Dönüş Bizden" sloganıyla açıklanan uygulama kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanına alınan gidiş biletlerinin dönüşü sadece 10 TL olacak.

Kampanya Detayları

Firma yetkililerinin açıklamasına göre kampanya, 1 Ekim 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan tüm seyahatleri kapsıyor. Kampanya Türkiye'nin her yerine geçerli olacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor.

Meteorolojik kış sezonu boyunca geçerli olacak bu uygulama, bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle seyahat planlarını erteleyenler için avantaj sağlıyor.

Katılım Şartları

Kampanyadan yararlanmak için dikkat edilmesi gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Seyahat tarihleri: 01 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 arasında yapılacak yolculuklar.

Bilet satın alma kanalı: Kampanyalı biletler yalnızca Metro Turizm'in resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Uygulama şekli: Yolcular, standart fiyattan aldıkları tek yön gidiş bileti sonrasında, aynı güzergâhın dönüş biletini 10 TL'ye alma hakkı kazanacaklar.

Neden Önemli?

Artan akaryakıt maliyetleri ve genel ekonomik sıkıntılar şehirlerarası seyahati zorlaştırırken, bu kampanya öğrenciler, memleketlerine dönecek olanlar, gurbette çalışanlar ve kış turizmi planlayanlar için bütçe dostu bir alternatif sunuyor. Kampanya, aile ziyaretleri ve dönem sonu dönüşleri gibi taleplerde kolaylık sağlayabilir.

Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Metro Turizm'in resmi web sitesinin ziyaret edilmesi öneriliyor.