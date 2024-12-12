Etiyopya ve Somali Liderlerinden Ankara Bildirisi: İşbirliği Vurgusu

Etiyopya ve Somali, İşbirliği Anlaşmasını Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin, dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde görüş ayrılıklarından vazgeçme konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Açıklamada, iki ülkenin ortak refah doğrultusunda kararlılıkla ilerleme için işbirliği içerisinde olacağını belirtti.

Toplantının Detayları

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi 11 Aralık'ta Ankara’da ağırladığı hatırlatıldı.

Dostane bir ortamda gerçekleştirilen toplantının, yapıcı bir görüşmeye imkan sağladığı kaydedildi. Somali ve Etiyopya liderlerinin, karşılıklı egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledikleri vurgulandı.

Ortaya Konulan Taahhütler

Açıklamada, liderlerin Somali’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterme vurgusunun yanı sıra, Etiyopya'nın deniz erişim için gerekli anlaşmaları yapma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi. Ayrıca, ikili anlaşmalarla karşılıklı ticari düzenlemeler için yakın bir şekilde birlikte çalışma kararı alındığı belirtildi.

İki ülke, bu taahhütlerin uygulanmasında Türkiye’nin desteğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlanacağını ve dört ay içinde imzalanması hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye’nin Rolü

Tarafların, söz konusu taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye'nin desteği ile barışçıl bir diyalog yolunu tercih edeceği bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu süreçteki sürekli desteği için teşekkürlerini ilettiler.