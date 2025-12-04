ETÜ ve İŞKUR İş Gücü Eğitim Programı ile Öğrenciler İş Hayatına Hazırlanıyor

Program kapsamında düzenlenen eğitim ve oturumlar başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) İŞKUR İş Gücü Eğitim Programı kapsamında, üniversite bünyesinde göreve başlayan öğrenciler için çeşitli eğitim, seminer ve konferans oturumları düzenlenmeye başladı. Program, öğrencilere hem çalışma deneyimi kazandırmayı hem de iş hayatına yönelik temel becerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

İçerik ve uygulama

ETÜ ile İŞKUR’un ortak yürüttüğü program çerçevesinde, üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan öğrenciler; iş disiplini, iş etiği, zaman yönetimi, etkili iletişim, takım çalışması, temel ofis uygulamaları ve iş güvenliği gibi başlıklarda düzenlenen eğitimlere katılıyor. Ayrıca, işgücü piyasası, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve kariyer planlama konularında akademisyenler tarafından konferanslar veriliyor.

Amaç ve beklenti

Yıl boyunca devam edecek program ile öğrencilere yalnızca iş deneyimi kazandırmakla kalınmıyor; aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Programın, öğrencilerin iş yaşamına daha donanımlı ve hazırlıklı başlamasına destek olması bekleniyor.

