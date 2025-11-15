EÜ’den Dünya Diyabet Günü: Tip 1 Diyabette Yeni Yaklaşımlar ve Sensör Teknolojileri

EÜ’den Dünya Diyabet Günü Etkinliği: Tip 1 Diyabette Yeni Yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında farkındalık yaratmak ve güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. EÜ Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde gerçekleştirilen buluşmada akademisyenler, aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Prof. Dr. Damla Gökşen: "Tip 1 Diyabetin Yol Haritası"

Prof. Dr. Damla Gökşen, "Diyabet Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış: Tip 1 Diyabetin Yol Haritası" başlıklı sunumunda Tip 1 Diyabet’in karmaşık doğasına ve küresel yayılımına dikkat çekti.

Prof. Dr. Gökşen, hastalığın kalıcı olduğunu ve kan şekeri yönetiminin göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Tanı anında diyabet yönetimi için gerekli tüm konuların eğitimi verilmektedir, ancak bilgilerin tekrarı ve pekiştirilmesi her zaman gereklidir"

Gökşen, küresel rakamlara da dikkat çekerek, "Dünyada tanı konmuş yaklaşık 9 milyon diyabetli var ve bu sayının 2040 yılında iki katına çıkacağı öngörülüyor. Özellikle çocuklarda glikoz seviyesini ideal aralıkta tutmak birden çok faktöre bağlıdır. Bu süreç, hem aile hem de diyabet ekibi için oldukça zorlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Dr. Hemş. Günay Demir: "Sensör Okur-Yazarlığı Şart"

Dr. Hemş. Günay Demir, sürekli glukoz izlem sistemleri (CGMS) ve insülin infüzyon pompa sistemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Demir, sunumunda cihazların sensör ömrü, ısınma süresi ve uzaktan izleyebilen kişi sayısı gibi kritik özellikleri karşılaştırdı.

Demir, teknolojinin sunduğu verilerin etkin kullanımı için eğitimin önemini vurgulayarak şunları belirtti:

"Sensörlerin sunduğu eğilim ve alarmları doğru okuyabilmek için sensör okuryazarlığı şart; bunun için mutlaka eğitim almak ve yemek-egzersiz gibi olay girişlerini düzenli kaydetmek gerekiyor. Sensör okuryazarlığı, gün içindeki verileri bilinçli takip edip doğru yorumlama becerisi sağlar"

Hemşire Hafize Işıklar: Sensör ve Pompa Devrimi

Hemşire Hafize Işıklar, sensörlerin ve pompaların kan şekeri takibinde yarattığı dönüşümü anlattı. Işıklar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, insülini keşfeden Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde sizlere, kan şekeri izleminde bir devrim olan sensörler ve pompalardan bahsetmek istiyorum. Eskiden parmaktan ölçümle günün sadece belirli anlarını görerek büyük resmi tahmin etmeye çalışırken, sensörler sayesinde artık tablonun bütününü anlık olarak izleyebiliyoruz. Örneğin, parmak ölçümleriniz hedef aralıkta görünse bile, sensör verilerini incelediğinizde gece fark etmediğiniz bir kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşadığınızı veya yemek sonrası yaptığınız insülinin fazla geldiğini fark edebilirsiniz. Bu da bize, insülin dozlarımızı daha doğru ayarlama imkânı tanır"

Etkinlik, çocuklara yönelik müzik, dans ve sürprizlerle son buldu; program, hem bilgilendirici sunumlar hem de aile-çocuk etkileşimini hedefleyen aktivitelerle tamamlandı.

