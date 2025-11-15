EÜ’den Dünya Diyabet Günü: Tip 1 Diyabette Yeni Yaklaşımlar ve Sensör Teknolojileri

EÜ Tıp Fakültesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Tip 1 diyabet, sensör ve insülin pompa teknolojilerini ele alan farkındalık etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:26
EÜ’den Dünya Diyabet Günü: Tip 1 Diyabette Yeni Yaklaşımlar ve Sensör Teknolojileri

EÜ’den Dünya Diyabet Günü Etkinliği: Tip 1 Diyabette Yeni Yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında farkındalık yaratmak ve güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. EÜ Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisinde gerçekleştirilen buluşmada akademisyenler, aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Prof. Dr. Damla Gökşen: "Tip 1 Diyabetin Yol Haritası"

Prof. Dr. Damla Gökşen, "Diyabet Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış: Tip 1 Diyabetin Yol Haritası" başlıklı sunumunda Tip 1 Diyabet’in karmaşık doğasına ve küresel yayılımına dikkat çekti.

Prof. Dr. Gökşen, hastalığın kalıcı olduğunu ve kan şekeri yönetiminin göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Tanı anında diyabet yönetimi için gerekli tüm konuların eğitimi verilmektedir, ancak bilgilerin tekrarı ve pekiştirilmesi her zaman gereklidir"

Gökşen, küresel rakamlara da dikkat çekerek, "Dünyada tanı konmuş yaklaşık 9 milyon diyabetli var ve bu sayının 2040 yılında iki katına çıkacağı öngörülüyor. Özellikle çocuklarda glikoz seviyesini ideal aralıkta tutmak birden çok faktöre bağlıdır. Bu süreç, hem aile hem de diyabet ekibi için oldukça zorlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Dr. Hemş. Günay Demir: "Sensör Okur-Yazarlığı Şart"

Dr. Hemş. Günay Demir, sürekli glukoz izlem sistemleri (CGMS) ve insülin infüzyon pompa sistemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Demir, sunumunda cihazların sensör ömrü, ısınma süresi ve uzaktan izleyebilen kişi sayısı gibi kritik özellikleri karşılaştırdı.

Demir, teknolojinin sunduğu verilerin etkin kullanımı için eğitimin önemini vurgulayarak şunları belirtti:

"Sensörlerin sunduğu eğilim ve alarmları doğru okuyabilmek için sensör okuryazarlığı şart; bunun için mutlaka eğitim almak ve yemek-egzersiz gibi olay girişlerini düzenli kaydetmek gerekiyor. Sensör okuryazarlığı, gün içindeki verileri bilinçli takip edip doğru yorumlama becerisi sağlar"

Hemşire Hafize Işıklar: Sensör ve Pompa Devrimi

Hemşire Hafize Işıklar, sensörlerin ve pompaların kan şekeri takibinde yarattığı dönüşümü anlattı. Işıklar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, insülini keşfeden Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde sizlere, kan şekeri izleminde bir devrim olan sensörler ve pompalardan bahsetmek istiyorum. Eskiden parmaktan ölçümle günün sadece belirli anlarını görerek büyük resmi tahmin etmeye çalışırken, sensörler sayesinde artık tablonun bütününü anlık olarak izleyebiliyoruz. Örneğin, parmak ölçümleriniz hedef aralıkta görünse bile, sensör verilerini incelediğinizde gece fark etmediğiniz bir kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşadığınızı veya yemek sonrası yaptığınız insülinin fazla geldiğini fark edebilirsiniz. Bu da bize, insülin dozlarımızı daha doğru ayarlama imkânı tanır"

Etkinlik, çocuklara yönelik müzik, dans ve sürprizlerle son buldu; program, hem bilgilendirici sunumlar hem de aile-çocuk etkileşimini hedefleyen aktivitelerle tamamlandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET BİLİM DALI, "14 KASIM DÜNYA...

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET BİLİM DALI, "14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ" DOLAYISIYLA BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET BİLİM DALI, "14 KASIM DÜNYA...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı