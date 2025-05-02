Eyüp Sultan Derneği'nden Filistinli Çocuklara Fidan Dikişi

Eyüp Sultan Derneği'nden Anlamlı Fidan Dikişi

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), 'Gazze Çınarı' projesi çerçevesinde Eyüpsultan'daki çeşitli okulların bahçelerine Filistinli çocuklar adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Projenin Amacı ve Motivasyonu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki imam hatip öğrencileri, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sivillere yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara karşı farklı bir tepki göstermek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

'Gazze Çınarı' projesi, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, ilçedeki okulların bahçelerine çınar ağaçları dikmeyi hedefliyor.

İlk Fidanlar Toprakla Buluştu

“Her Çınar Bir Umut” sloganıyla başlatılan projenin ilk fidanları, Gazze’nin özgürlüğü için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’nde 2010 yılında şehit düşen Furkan Doğan adına Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törende toprakla buluşturuldu.

Öğrencilerin Umut Dolu Dilekleri

Eyüpsultan’daki imam hatip liseleri, ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçelerine onlarca fidan dikildi. Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, "Yeşil her zaman umut içerir. İnşallah Gazze’de yeşil fidanların büyüdüğü, çınar olduğu dönemleri de göreceğiz. Rabbimizden duamız budur," dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Soytürk ise çınar ağacını uzun ömürlü olması nedeniyle seçtiklerini belirterek, "Gazze’deki sevdamız 'uzun olsun' diye buraya hatıra olarak çınar ağacı dikiyoruz. 23 Nisan haftasında buraya gelemeyen Gazze’deki çocukların hatırası olarak bu çınarı toprakla buluşturuyoruz," şeklinde konuştu.

Törene katılan öğrenciler ise diktikleri fidanların Gazze’ye umut olmasını dilediklerini ifade etti.

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER), "Gazze Çınarı" projesi kapsamında ilçedeki birçok okulun bahçesine Filistinli çocuklar adına fidan dikildi.

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğince (ESÖNDER), "Gazze Çınarı" projesi kapsamında ilçedeki birçok okulun bahçesine Filistinli çocuklar adına fidan dikildi.