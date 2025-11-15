Eyyübiye'de Temizlik Seferberliği: Belediye ve Esnaftan Ortak Adım

Eyyübiye'de belediye ve esnaf ortak temizlik kararı aldı

Mehmet Kuş, esnaf ve muhtarlarla saha çalışmaları ve denetimleri paylaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf oda başkanları, muhtarlar ve esnaflarla düzenlenen toplantıda temizlik, hijyen, işgaliye ve düzen konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı Eyyübiye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, esnaf oda başkanları ve muhtarlar da katıldı. Kuş, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte, her gün yüzlerce personelle sürdürülen temizlik çalışmalarının tüm ayrıntılarını paylaşarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ekip, ekipman ve araç kapasitesiyle rutin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kuş, ayrıca okullarda öğrencilere yönelik farkındalık seminerleri düzenlendiğini belirtti ve Şanlıurfa'nın bir turizm şehri olduğuna dikkat çekerek, dışarıdan gelen ziyaretçilerin karşılaştığı görüntü kirliliğinin önüne geçmek için esnafın hassasiyet göstermesinin önemini vurguladı.

"Bir yandan temizliyoruz, diğer yandan kirletenlere karşı gerekirse yaptırım uygulayacağız" diyen Kuş, tarihi çarşılar başta olmak üzere yoğun temizlik çalışması yürütülen alanlarda ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu söyledi.

Temizlik ve düzen konusunda taviz yok

Kuş, Eyyübiye’nin tertip ve düzeni konusunda tüm kesimlere görev düştüğünü belirterek, temizlik, hijyen ve işgaliye konularında duruşlarının net olduğunu ve hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ifade etti. Esnafın da bu konuda seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı için Kuş’a teşekkür eden Bakay, "El ele verirsek tüm sorunların üstesinden geliriz" dedi. Esnaf oda başkanları ve esnafların söz aldığı oturumda ortak görüş, küçükten büyüğe herkesin temizlik konusunda ortak hareket etmesi ve ilçe genelinde farkındalık oluşturulması gerektiği yönünde oldu.

Katılımcılar, Eyyübiye Belediyesi’nin temizlik çalışmalarının gözle görülür bir seviyede olduğunu belirterek, tüm esnafın bu çalışmalara hassasiyetle destek vermesi gerektiğini vurguladı. Kuş, bilerek şehri kirletenlerin "bu şehre ihanet ettiğini" belirterek, bugünün bir milat olması gerektiğini ve temizlik seferberliğine toplumun tüm kesimlerinden katkı beklendiğini söyledi.

