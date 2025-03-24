Fas'ta Binlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı gösteri düzenledi ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:16
Fas'ta Binlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Fas'ta Binlerce Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Fas'ın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar büyük bir protesto dalgasıyla karşılandı. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları olan "Ümmetin Sorunlarını Destekleme Platformu" ve "Fas Filistin'i Destekleme Cephesi" tarafından organize edilen eylemlere, binlerce kişi katıldı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesine sert tepki göstererek, uluslararası toplumdan Filistin halkına acilen destek verilmesi çağrısında bulundu. Eylemlerde, "Tek çözüm işgalcinin gitmesi", "Uluslararası skandal, Siyonist suçlar" ve "Aksa halkı zafer ve kurtuluşa kadar yürüyecek" gibi sloganlar haykırıldı.

ABD'nin Desteğine Tepki

Gösteriler esnasında ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği destek de protesto edildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinli sayısı 50,021 olarak açıklanırken, yaralı sayısı ise 113,274 olarak bildirildi.

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