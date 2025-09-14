Fas'ta Tanca ve Agadir'de Küresel Sumud Filosu'na Destek: Binler Gazze İçin Sokakta

Tanca ve Agadir'de binlerce kişi Küresel Sumud Filosu'na destek verip Gazze'deki soykırım ve açlık politikalarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 00:24
Fas'ta Tanca ve Agadir'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterileri

Fas'ın Tanca ve Agadir kentlerinde, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla geniş çaplı gösteriler düzenlendi.

Fas Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısıyla bir araya gelen binlerce Faslı, ülkenin kuzeyindeki Tanca ile güneyindeki Agadir'de sokaklara döküldü. Gösterilere insan hakları aktivistleri ile hukukçular da aktif şekilde katıldı.

Gösterilerin içeriği ve talepler

Katılımcılar, Tunus'tan Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkan ve daha önce İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na desteklerini dile getirdi. Göstericiler, abluka altındaki Gazze'de sürdürülen soykırım ve açlık dayatma politikalarına son verilmesini talep etti.

Göstericiler çeşitli sloganlar attı; öne çıkan ifadeler arasında Ey şehit sen rahat uyu, kavgayı biz sürdüreceğiz, Yazıklar olsun Gazze yıkılıyor, Filistin direniyor ve Açlığa ve soykırıma hayır yer aldı. Agadir'deki göstericiler gece saatlerine kadar eylemi sürdüreceklerini belirtirken, Tanca'da katılımcılar kentin cadde ve sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Filonun bileşeni ve geçmiş müdahaleler

Küresel Sumud Filosu'nda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye doğru hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye gitmeye çalışan bazı gemilere İsrail müdahalede bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramı ve tarihi bağlam

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıklıkla kullanılıyor.

İsrail saldırıları ve insani bilanço

İsrail, ABD’nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürdüğü iddiasıyla eleştiriliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve emirlerinin dikkate alınmadığı belirtiliyor.

Bu saldırılar sonucunda bildirilen bilanço şöyle: 64 bin 656 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 163 bin 503 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 141’i çocuk olmak üzere 404 Filistinli yaşamını yitirdi.

