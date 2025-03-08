Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ı Konya'da Andı

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ı Anma Programında Konya'da Bir Araya Geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı. Program, Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlendi ve kentin bir otelinde gerçekleşti.

Mücadele Dolu Mesajlar

Erbakan, programda yaptığı konuşmada, mücadelelerinin nihayetinde Milli Görüş'ün zaferi, büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulacağını vurguladı. Konya'nın Milli Görüş'ün merkezi olması nedeniyle burada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Erbakan, dünya siyonizmine ve dış güçlere meydan okudu.

“Buradan, 'Ey dünya siyonizmi, ey dış güçler, ey zalimler, üzerimize beton değil kurşun da dökseniz Milli Görüş'ü bitiremezsiniz' diye haykırıyoruz,” şeklinde konuşan Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 14'üncü yılında özlemle andığını belirtti.

Geleceğe Umutla Bakış

Milli Görüş'ün geçmiş değil, gelecek olduğunun altını çizen Erbakan, “Bizler Milli Görüşçüler olarak dimdik ayaktayız ve Erbakan hocamızın giydirdiği gömleği son nefese kadar çıkarmayacağız. Merhum Erbakan hocamızın en çok vurgu yaptığı hususlardan biri, bu hak davayı hakkıyla temsil etmektir,” dedi.

Ahmet Özvatan'dan Kıymetli Açıklamalar

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ise programın önemine vurgu yaparak, “Ömrünü İslam'a adamış mümtaz şahsiyetlerin hayatlarından alacağımız dersleri ortaya koyabilmek için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı.