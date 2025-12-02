Fatih'te 2 Katlı Binada Yangın: 8 Kişilik Aile Son Anda Kurtuldu

Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binada çıkan yangında 8 kişilik aile son anda kurtuldu; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:45
Ayvansaray'da öğle vakti panik

Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'taki 2 katlı binada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, evde 6 çocuğuyla birlikte bulunan çift yangının çıktığını fark ederek kendilerini can havliyle dışarı attı.

8 kişilik aile son anda binadan çıkarak kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın evde büyük çapta hasara yol açtı. Olayın çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Olay yerindeki vatandaşlardan Rahip Şen şunları söyledi: "İtfaiyenin sesine uyandım. Çok çocuklu bir aile vardı. Tam olarak bilmiyorum. Ev yanmış. Allah yardımcıları olsun. İtfaiyemiz sağ olsun"

