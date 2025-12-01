Fatsa'da Polis Memuru Tuncay Ebrinç Kalp Krizi Sonrası Samsun'a Uğurlandı

Trafik polisinin ani vefatı için emniyet önünde tören düzenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan trafik polisi Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Ebrinç için bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Tören alanına getirilen Türk bayrağına sarılı cenaze önünde saygı duruşu yapıldı. Tören sırasında Ebrinç'in görev süresince gösterdiği özveri ve çalışkanlık sıkça vurgulandı. Helallik alınmasının ardından cenaze, dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, emniyet personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

POLİS MEMURU İÇİN DÜZENLENEN TÖREN