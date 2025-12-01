Fatsa'da Polis Memuru Tuncay Ebrinç Kalp Krizi Sonrası Samsun'a Uğurlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görevli trafik polisi Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:34
Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan trafik polisi Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Ebrinç için bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Tören alanına getirilen Türk bayrağına sarılı cenaze önünde saygı duruşu yapıldı. Tören sırasında Ebrinç'in görev süresince gösterdiği özveri ve çalışkanlık sıkça vurgulandı. Helallik alınmasının ardından cenaze, dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, emniyet personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

