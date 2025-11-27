Fatsa'daki Kuyumcu Soygununun Zanlısı Özel Harekat Polisi Tutuklandı

Fatsa'da 25 Kasım'daki soygunda 170 adet altın bileziği çalan zanlının, Diyarbakır'da yakalanan özel harekat polisi C.Y. (28) olduğu tespit edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:25
25 Kasım | Reşadiye Caddesi, Yılmaz Kuyumculuk

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 25 Kasım'da gerçekleşen kuyumcu soygununda, silahla iş yerine giren bir şüpheli çalışanı etkisiz hale getirerek kaçtı. Olayda 170 adet altın bilezik çalındı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda zanlının, Diyarbakır'da görev yapan özel harekat polisi C.Y. (28) olduğu tespit edildi. Zanlı, Diyarbakır'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerindeki Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde meydana gelmişti.

ADLİYE SEVK

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN C.Y.

