Fazıl Say'tan Gazze Çağrısı: "Gazze'de Yapılan Bir Soykırımdır, Nokta"

Piyanistten Batı'daki meslektaşlarına insanlık ve vicdan çağrısı

Piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirip bu durumu utanç verici bulduğunu belirtti. Paylaşımında şöyle yazdı:

"Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar."

Gazze'deki işgali açıkça "soykırım" olarak nitelendiren Say, meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

Say'ın mesajı, klasik müzik çevrelerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının ifadeleri, müzik dünyasının politik çatışmalara yaklaşımı ve vicdani sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.