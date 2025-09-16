Fazıl Say'tan Gazze Çağrısı: "Gazze'de Yapılan Bir Soykırımdır, Nokta"

Piyanist Fazıl Say, Gazze'deki saldırıları 'soykırım' diye nitelendirip Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:35
Fazıl Say'tan Gazze Çağrısı: "Gazze'de Yapılan Bir Soykırımdır, Nokta"

Fazıl Say'tan Gazze Çağrısı: "Gazze'de Yapılan Bir Soykırımdır, Nokta"

Piyanistten Batı'daki meslektaşlarına insanlık ve vicdan çağrısı

Piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirip bu durumu utanç verici bulduğunu belirtti. Paylaşımında şöyle yazdı:

"Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar."

Gazze'deki işgali açıkça "soykırım" olarak nitelendiren Say, meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

Say'ın mesajı, klasik müzik çevrelerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının ifadeleri, müzik dünyasının politik çatışmalara yaklaşımı ve vicdani sorumluluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları
2
Mısır ve Libya Genelkurmayları Kahire'de Askeri İşbirliğini Görüştü
3
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kara Saldırıları 'Soykırım ve Etnik Temizliğin Yeni Aşaması'
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Türkiye Maarif Vakfı Sofya'da İlk Anaokulunu Açtı
6
Trump: Avrupa Rus petrolünü kesmeli — Zelenskiy anlaşmak zorunda kalacak
7
Murat Kurum: Kahramanmaraş'ta Her 3 Depremzededen 2'si Yeni Yuva Sahibi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa