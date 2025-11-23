Ferizli Cezaevinde Yemek Zehirlenmesi Şüphesi: Vaka Sayısı 266’ya Yükseldi

Sakarya'nın Ferizli’deki cezaevlerinde yemekten etkilendiği değerlendirilen hükümlü sayısı 266’ya çıktı; sahra hastanesinde taramalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:40
Olayın Detayları

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki açık ceza infaz kurumunda akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen hükümlülerden 141 kişi çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sayılar ve Tedavi Süreci

Hastaneye sevk edilenlerden 127 hükümlü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, 14 hükümlünün sağlık durumlarının iyi olduğu ve kan analizlerinin devam ettiği belirtildi. Aynı kampüs içinde bulunan 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 73, 2 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler gözlendi; bu grup da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Güncel Durum

Böylece, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısı kampüs genelinde toplam 266ya yükseldi. Olayın ardından kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramaları ve takip işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

