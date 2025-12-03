Fethiye'de karavanda çıkan yangın ormana sıçradı

Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda alevler ormana yayıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde, Katrancı Koyu Tabiat Parkı içinde bir karavanda başlayan yangın kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavanlardaki hem de ormanlık alandaki alevlere hızlı müdahale ederek yangının büyümesini engellemeye çalışıyor.

Sahada söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor; ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

FETHİYE’DE KARAVANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI